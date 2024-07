Une grave sécheresse provoquée par un épisode majeur d'El Niño menace la sécurité alimentaire en Afrique australe, selon un rapport du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) publié mardi.

Selon le rapport, « les réserves de céréales dans les entrepôts de plusieurs familles sont épuisées et le prix du maïs, qui est la culture la plus importante de la région, a augmenté et n'est plus accessible à beaucoup de gens. Cette situation devrait s'aggraver en raison du manque de production et de la diminution de l'offre ».

Le document montre que les changements dans les régimes pluviométriques et les longues périodes de sécheresse au cours de l'importante saison de croissance ont laissé une grande partie de la région avec moins de précipitations et des températures plus élevées que la normale.

Cela a entraîné la perte de la moitié de la production agricole attendue au Malawi et en Zambie, tandis que 80 % de la récolte prévue au Zimbabwe a été détruite.

Jusqu'à présent, le Malawi, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe ont déclaré des catastrophes nationales dues à la sécheresse et on s'attend à ce que d'autres pays emboîtent le pas à la mesure que la gravité de la crise se révèle.

Suite à l'appel lancé par divers gouvernements au PAM pour qu'il fournisse un soutien direct aux services de transport, au matériel de transport et à l'achat de produits alimentaires, le PAM a déclaré qu'il intensifierait ses efforts pour fournir une aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence à cinq millions de personnes d'ici mars 2025.