Au total, 18.126.390 personnes, dont 50,6 % d'hommes et de 49,4 % de femmes, ont été recensées au Sénégal en 2023, a révélé mardi l'Agence nationale sénégalaise de la statistique et de la démographie (ANSD).

Cette population est constituée à 98,9 % par des individus de nationalité sénégalaise, a précisé l'ANSD dans un communiqué faisant le résumé du 5e Recensement général de la Population et de l'Habitat (RGPH-5).

"Entre 2013 et 2023, elle a augmenté de 2,9 % par an. A ce rythme, l'effectif de la population va doubler dans 25 ans", indique le communiqué, ajoutant que les personnes âgées de moins de 35 ans constituent 75 % des résidents en 2023.

Par ailleurs, "la population est de plus en plus urbaine (54,7 %) et est concentrée dans les régions de Dakar (22 %), de Thiès (13 %) et de Diourbel (12 %)", ajoute le communiqué.