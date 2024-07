Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 38.295 martyrs et 88.241 blessés, depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué mercredi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 4 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 52 martyrs et 208 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont, en outre, souligné que le bilan du massacre perpétré mardi par les forces d'occupation contre les personnes déplacées dans la région d'Abasan, à l'est de Khan Younes, est passé à 27 martyrs et plus de 53 blessés. Elle ont également fait savoir qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Frappe sioniste contre une école à Ghaza : 29 Palestiniens tombent en martyrs (nouveau bilan)

Au moins 29 Palestiniens sont tombés en martyrs mardi dans la frappe menée par l'entité sioniste contre une école dans le sud de la bande de Ghaza, a-t-on indiqué de source médicale.

Selon cette source au sein de l'hôpital Nasser de Khan Younès, une "frappe ayant visé la porte de l'école Al-Awda d'Abassan, à l'est de Khan Younès (sud), a fait 29 martyrs et des dizaines de blessés".

Un précédent bilan de l'attaque faisait état de plus de 20 Palestiniens tombés en martyrs.

Le bureau de presse du Mouvement de résistance palestinienne Hamas a dénoncé un "massacre terrible", affirmant que c'est "la continuation du crime de génocide que l'armée d'occupation a lancé contre notre peuple palestinien pour le dixième mois consécutif".

Samedi, l'aviation sioniste a pris pour cible, l'école Al-Jaouni affiliée à l'UNRWA, qui abritait des personnes déplacées dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, faisant 16 martyrs et 50 blessés parmi les Palestiniens.

L'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a annoncé lundi que près de 300 000 de ses élèves dans la bande de Ghaza n'étaient plus scolarisés depuis 9 mois.

Les forces de l'occupation sioniste poursuivent pour le 275 jour leur agression contre la bande de Ghaza, faisant plus 38.000 martyrs et 87.828 blessés, tandis que des milliers de victimes restent sous les décombres.