Les prix du brut montaient légèrement mercredi, poussés par les premiers chiffres hebdomadaires sur les stocks américains de brut, faisant état d'une diminution, mais aussi les perspectives de baisse des taux aux Etats-Unis.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, prenait 0,20%, à 84,83 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en août, montait de 0,29% à 81,65 dollars.

Mardi, l'API, la fédération américaine des professionnels du secteur, a fait état d'une baisse des réserves commerciales de brut d'environ 1,92 million de barils la semaine dernière, et de 2,95 millions de barils pour l'essence.

En parallèle, le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a salué mardi les "progrès" réalisés ces derniers mois dans la lutte contre l'inflation à l'occasion d'une audition devant une commission du Sénat. Il a souligné que "les récentes données sur l'inflation montrent de nouveaux progrès, modestes", dans la bonne direction.

Les analystes et observateurs du marché s'attendent de plus en plus à une baisse des taux directeurs de la Fed lors de sa réunion de politique monétaire de septembre.

Des taux d'intérêt plus bas sont favorables aux achats de pétrole alors qu'un environnement de taux élevés a tendance à freiner la croissance économique, et donc la demande de brut.