La demande de pétrole devrait encore continuer d'augmenter en 2024, indique mercredi le rapport mensuel de l'Opep, (Organisation des pays exportateurs de pétrole) qui maintient ses précédentes projections communiquées en juin.

La planète devrait consommer 104,5 millions de barils par jour (mb/j) en moyenne en 2024, puis 106,3 mb/j en 2025, après 102,2 mb/j en 2023, selon ces nouvelles projections mensuelles.

En 2024, la croissance de la demande mondiale de pétrole s'établira à 2,2 mb/j, essentiellement tirée par les pays non membres de l'OCDE, pour 2,1 mb/jour, en particulier la Chine, le Moyen-Orient, l'Inde et en Amérique latine.

La demande de pétrole de l'OCDE, les pays les plus riches, elle, ne devrait augmenter que d'environ 0,2 mb/j en 2024.

"La demande mondiale totale de pétrole devrait atteindre 104,5 mb/j en 2024, soutenue par une forte demande de transport aérien" et une croissance "saine" dans la "mobilité routière", souligne l'Opep en précisant que "les activités industrielles, de construction et agricoles dans les pays non membres de l'OCDE devraient également apporter leur soutien".

En outre, ajoute l'Opep, "l'augmentation des capacités pétrochimiques dans les pays non membres de l'OCDE -principalement en Chine et au Moyen-Orient - devrait contribuer à la croissance de la demande de pétrole".

L'Opep note toutefois que "ces prévisions sont soumises à certaines incertitudes, notamment en ce qui concerne l'évolution de l'économie mondiale dans les principales économies de la région" non-OCDE.

"En 2025, la demande mondiale de pétrole devrait connaître une croissance robuste de 1,8 mb/j, en glissement annuel, également inchangée par rapport à l'évaluation du mois précédent", là encore essentiellement portée par les pays hors OCDE pour 1,7 mb/j, précise l'Opep.