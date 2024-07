Une nouvelle agence de la Banque nationale d'Algérie (BNA) a été inaugurée mercredi, dans la wilaya d'In Guezzam, à l’extrême Sud du pays , a-t-on appris des responsables de cette institution financière.

L'ouverture de l'agence 949 s'inscrit dans le cadre du programme visant l'extension du réseau de la BNA à travers les différentes régions du pays, notamment les nouvelles wilayas, a indiqué le directeur régional de la BNA (Ouargla), Hassad Hassan lors de la cérémonie d'inauguration qui s'est déroulée en présence des autorités locales.

"Cette nouvelle agence bancaire assurera les différents produits bancaires et opérations financières, telles que l'ouverture de comptes bancaires et autres, en tenant compte de la prise en charge des préoccupations des citoyens, des professionnels et les fonctionnaires de la région", a-t-il souligné .

De son côté, le wali d'In Guezzam, Fayçal Amrouche, a déclaré que "l'ouverture de cette agence de la Banque nationale d'Algérie contribuera à l’accompagnement et la promotion des opportunités de l'investissement dans la région, dont notamment l'investissement économique dans sa diversité, agricole notamment".

Dans ce volet, le chef de l'exécutif local a relevé que des périmètres agricoles ont été récemment attribués dans la wilaya d’In Guezzam, alors que d’autres périmètres seront octroyés dans le cadre du programme d'investissement agricole via la plateforme numérique.