La création de centres de développement d’entrepreneuriat est prévue au niveau de cinq Ecoles supérieures d’Oran à la prochaine rentrée universitaire, a-t-on appris, mercredi, du directeur local de l’Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE), Abdelkader Ghomri.

Lors d’une journée de sensibilisation au profit des étudiants porteurs de projets tenue au siège de l’agence de wilaya de l’ANADE, M. Ghomri a indiqué, à l’APS, que ces centres de développement de l’entrepreneuriat seront répartis entre l'Ecole supérieure des sciences biologiques, l'Ecole supérieure d'ingénierie électrique et énergétique, l'Ecole nationale polytechnique d'Oran, l'Ecole supérieure des sciences économiques et l'Ecole nationale supérieure des communications et technologies de la communication et l’information.

Ces centres s'ajouteront aux trois similaires, opérationnels actuellement au niveau des universités d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella", d'Oran 2 "Mohamed Ben Ahmed" et de l'Université des sciences et technologies Mohamed-Boudiaf, et dont les missions sont d'accompagner les étudiants porteurs de projets, les former et les préparer à mettre en œuvre les projets sur lesquels ils travaillent.

Cette journée de sensibilisation a enregistré la présence de 25 étudiants porteurs de projets ayant suivi une formation de trois semaines, au centre de développement de l’entrepreneuriat relevant de l’université d’Oran 2, sous la supervision d’enseignants universitaires et de cadres formateurs relevant de l’ANADE.

Cette rencontre vise à enrichir et valoriser le projet entrepreneurial dans un premier temps, l'encadrer et le mettre en œuvre pour le concrétiser, dans une deuxième phase.

Cette journée vise également à informer les jeunes porteurs de projets sur les nouvelles orientations de l'agence, expliquer les nouvelles procédures, clarifier les conditions et exigences de qualification du dossier, élaborer le plan d’action avec le type de subventions et de privilèges accordés dans le cadre de l'accompagnement de ce dispositif et détailler le parcours de prise en charge des dossiers des étudiants porteurs de projets.