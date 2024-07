Une convention de coopération et d’échange de données et d’informations a été signée entre la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), et la Direction générale des Douanes (DGD), indique mercredi un communiqué du ministère des Finances.

La convention a été signée lundi, en présence du ministre des Finances, Laaziz Faid, par le président de la CTRF, M. Mohamed Saoudia, et le Directeur général des Douanes, le général-major Abdelhafid Bakhouche, précise la même source.

"Ce protocole d’accord a pour objet de mettre en place un cadre de collaboration et d’échanges d’informations et de coordination opérationnelle, notamment en matière de formation et d’assistance mutuelle, afin de promouvoir les échanges d’informations, le partage d’expérience et l’entraide entre les deux parties dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, pour une meilleure synergie et complémentarité'', est-il souligné.

Dans les détails, la même source relève que cet accord permettra ''un échange rapide d’informations entre la CTRF et la DGD en mettant en place des mécanismes efficaces permettant un accès direct aux informations et données pertinentes en leur possession, l’élaboration conjointe d’indicateurs de risque en matière de fraude douanière et de blanchiment d’argent fondés sur des activités commerciales (BCAC) pour le secteur des services bancaires et financiers et mettre en place des modules de formation et de sensibilisation conjointes et partagées''.

L’accord vise également à ''se conformer aux normes internationales telles que définies par le Groupe d’action financière du Moyen orient et de l’Afrique du nord (GAFIMOAN)'', conclut la même source.