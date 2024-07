Pas moins de 108 opérations de développement, tous secteurs d'activités confondus, ont été réalisées à Djanet, depuis sa promotion en qualité de wilaya à part entière en 2021, a révélé le chef de l'exécutif local, Benabdallah Chaïb-Eddour.

Dans une allocution prononcée, lors des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) de l'année 2024, consacrés à l'approbation du compte administratif, du budget supplémentaire ainsi que la présentation d'exposés relatifs à la saison estivale et la prochaine rentrée scolaire, M. Chaïeb-Eddour a indiqué que " 108 projets de développement relevant de différents secteurs d'activités, dont 16 projets sectoriels et 92 autres inscrits dans le cadre du plan communal de développement (PCD), ont été concrétisés entre 2021 et 2023''.

Et d'ajouter que les enveloppes consacrées au développement local durant la même période ont permis de financer 160 projets sectoriels et 155 autres retenus au titre du PCD.

S'agissant du programme d'appui au développement social et économique des communes pour l'exercice 2023-2024, le même responsable a fait savoir qu'une enveloppe de plus de deux milliards de DA a été allouée pour la réalisation de 135 opérations de développement.

M. Chaïb-Eddour a saisi cette occasion pour mettre en avant l'importance des programmes de développement accordés à la wilaya de Djanet à la faveur des montants colossaux mobilisés par les pouvoirs publics pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens.

Le chef de l'exécutif local a, à ce titre, souligné l'impératif d'avoir une forte adhésion de tous les acteurs (élus locaux, société civile et citoyens) au processus de développement dans le cadre de la promotion de la démocratie participative.