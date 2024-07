Quelque 400 foyers de la zone rurale "Sabahia" dans la commune de Tighennif (wilaya de Mascara) ont été raccordés, mardi, au réseau électrique.

Cette opération, que le wali, Farid Mohammedi a supervisée en compagnie des autorités civiles et militaires et de la famille révolutionnaire à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, a porté sur "la réalisation de 8,3 kilomètres du réseau électrique pour un coût de 27,3 millions DA au titre du programme de raccordement des centres ruraux", selon les explications fournies par le directeur local de la Société de distribution de l'électricité et du gaz de l'Ouest, Noureddine Bendjenane.

Le même responsable a révélé que le taux de raccordement des zones rurales au réseau d'électricité a atteint dans la wilaya de Mascara actuellement 98 %.

Par ailleurs, le wali de Mascara a donné, à cette occasion, le coup de lancement de projets de raccordement au réseau de gaz naturel de plus de 1400 foyers de zones rurales des communes de Mamounia, El-Bordj, Menaouer, Sehailia, El-Hchem et Aouf. Ils portent sur la réalisation de plus de 80 km du réseau de distribution de cette énergie pour un investissement de plus de 200 millions DA au titre du budget de wilaya.

Dans une déclaration à la presse, M. Mohammedi a indiqué que "ces projets sont programmés pour leur mise en service le 1er novembre prochain à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. Les entreprises de réalisation se sont engagés à réduire la durée et leur réception avant cette date historique".

Le wali a signalé l'achèvement de la concrétisation d'opérations de raccordement au gaz naturel en faveur des centres ruraux et secondaires à travers différentes communes de la wilaya pour augmenter le taux de raccordement à plus de 70 %.

Les autorités de wilaya ont supervisé, lors de cette cérémonie, la mise en service d'un CEM de 600 places pédagogiques au village de Remaikia dans la commune de Hachem.