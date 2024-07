Plus de 17.000 quintaux d’ail de la saison 2023-2024 seront stockés cette année dans la wilaya de Mila, apprend-on mardi de la direction locale des services agricoles (DSA).

Dans une déclaration à l’APS, le chef du service de régulation de la production et de soutien technique à cette direction, Mohamed Bengouitane, a indiqué qu'une réunion a été tenue, juin dernier, avec les opérateurs locaux souhaitant adhérer au programme de stockage de ce produit conduit par les services de l’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV) pour prendre en charge le surplus de la production et l’entreposer dans des chambres froides.

Selon le même cadre, la production obtenue fin juin dernier, a dépassé celle de la saison de l'an dernier atteignant 1,42 million quintaux récoltés sur 2.900 hectares sur un total de 3.024 hectares consacrés à cette spéculation dans la wilaya.

Les dossiers de cinq opérateurs intéressés par le programme de stockage 2024 ont été transférés par la DSA aux services de l’ONILEV, selon la même source qui a ajouté que le travail est en cours pour préparer les dossiers d’autres opérateurs.

L’objectif tracé est d’attirer le plus grand nombre d’opérateurs stockeurs en vue de dépasser la quantité d’ail stockée l’année passée qui était de près de 17.000 quintaux, a assuré la même source.

Le secteur œuvre, chaque année, à augmenter la quantité stockée d’ail de sorte à accompagner l’évolution sensible de la production dont une partie est entreposée en vue de réguler le marché et assurer la disponibilité pour toute l’année, a encore affirmé le même cadre.