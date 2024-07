La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, s'est enquise, mardi, au niveau de la plage d'El-Kadous (Alger), des moyens et conditions mis en place pour faciliter l'accès des personnes aux besoins spécifiques aux plages.

A cette occasion, Mme Krikou a inspecté les fauteuils de baignade flottants et les couloirs aménagés, déjà testés par nombre de personnes aux besoins spécifiques.

Ces moyens, mis en place à cet effet, ont été équipés de manière à conforter cette catégorie, pour lui permettre d'accéder à la plage en toute sécurité, à l'instar de tous les citoyens.

"Dans le cadre de l'égalité des chances pour passer des vacances tranquilles, et du renforcement de l'effort d'intégration sociale des personnes aux besoins spécifiques, il a été procédé, en coordination avec les services de wilayas, à l'équipement des plages, de moyens permettant à cette catégorie de jouir pleinement et en toute sécurité, des bienfaits de la saison estivale, et ce à travers, notamment, l'accompagnement des associations", a déclaré Mme Krikou à la presse.

"Outre ces plages équipées, un programme sportif adapté aux besoins de cette catégorie a été tracé, en vue de faire découvrir les talents sportifs dont ils jouissent".

Par ailleurs, la ministre a indiqué que le secteur de l'éducation et de l'enseignement spécialisé des personnes aux besoins spécifiques comptait "239 établissements d'éducation et d'enseignement spécialisés, et plus de 17 annexes", faisant état de "l'ouverture de 1309 classes spéciales en faveur des personnes aux besoins spécifiques au titre de cette année, au niveau du secteur de l'éducation nationale, à l'effet de leur intégration en milieu scolaire ordinaire".

Elle a également rappelé que les établissements relevant du secteur de la solidarité nationale prenaient en charge les personnes aux besoins spécifiques, dès l'âge de 3 ans jusqu'à l'obtention du BEM, avant d'être intégrés, par la suite, au sein des établissements du secteur de l'éducation nationale (cycle secondaire).