Les signes précurseurs de l'ère nouvelle sont clairement perceptibles dans divers domaines et à tous les niveaux et dont le moteur est une jeunesse à laquelle les portes ont été grandes ouvertes pour apporter sa contribution à la renaissance nationale souhaitée, indique la revue El Djeïch dans son numéro de juillet.

"Si seulement les Chouhada qui avaient déclenché la Révolution avec des fusils de chasse pouvaient être ressuscités pour constater les immenses progrès réalisés par l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale, comme l'avait exprimé Monsieur le Président de la République. S'ils pouvaient revenir et être témoin des développements réalisés par l'Algérie en quelques années et constater combien les signes précurseurs de l'ère nouvelle sont clairement perceptibles dans divers domaines et à tous les niveaux!", note l'Edito d'El Djeïch intitulé "Dignes du legs des Chouhada".

"Une ère dont le moteur est une jeunesse à laquelle les portes ont été grandes ouvertes pour apporter sa contribution à la renaissance nationale souhaitée, à travers notamment leurs start-up. C'est là un message clair affirmant que l'Algérie mise sur sa jeunesse, fière de sa Patrie et pleinement confiante que, grâce à son haut niveau de conscience, sa détermination et sa créativité, sera en mesure de placer le pays au rang des nations émergentes", ajoute la revue.

El Djeïch affirme qu'en en convoquant le souvenir si cher de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance, "il nous incombe à tous, face aux divers défis auxquels nous sommes confrontés, de déployer davantage d'efforts à tous les niveaux et en tous lieux, en gardant à l'esprit les sacrifices incommensurables consentis par nos illustres aïeux afin que l'Algérie vive libre et fière pour que le peuple puisse jouir des bienfaits de l'indépendance et de la souveraineté sur son territoire et pour que sa jeunesse continue de porter l'Algérie dans son cœur, demeure vigilante, désireuse de mettre toutes ses connaissances, son savoir-faire et sa créativité au service de la Patrie pour bâtir l'Algérie de l'excellence".

"Une jeunesse capable de préserver l'héritage des prédécesseurs et d'impulser l'Algérie des Chouhada au rang des pays ayant une stature dans le concert des nations", ajoute l'édito.

El Djeïch rappelle que "notre pays a recouvré sa pleine et entière souveraineté sur l'ensemble de son territoire après une grandiose Révolution libératrice. Avec la même détermination qui animait notre peuple dans son combat pour arracher l'indépendance, dont nous célébrons ce mois-ci le 62e anniversaire, et pour laquelle il a consenti d'immenses sacrifices, les enfants de ce peuple veillent à la préservation de ce précieux legs des Chouhada et à porter haut ce flambeau inestimable".

Dans ce sens, l'édito rappelle la déclaration du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui affirme que "l'évocation de notre indépendance nationale renforce notre détermination et nous permet de mesurer la chance que nous avons d'appartenir à un pays de la grandeur et de l'importance de l'Algérie, ce grand pays qui a toujours su compter sur ses enfants, même dans les pires circonstances, ses enfants qui ont toujours répondu présents à son appel. Ce pays que nous chérissons et auquel nous répondons présents à chaque fois qu'il est question d'une échéance sensible et cruciale pour en être dignes".

Cet anniversaire constitue également une occasion au cours de laquelle "il nous incombe toujours", comme l'a souligné le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, de "ne pas oublier l'ampleur des sacrifices consentis par ces hommes courageux qui, avec de très modestes moyens mais une volonté et une détermination sans faille, ont triomphé de l'une des plus grandes puissances et des plus barbares de l'histoire moderne, afin que ces sacrifices soient la lanterne qui nous éclaire dans notre quête davantage de réalisations qui soient à la hauteur de notre armée et de la noblesse des missions constitutionnelles qui lui sont assignées", relève l'Edito.

La revue ajoute, en outre, que "ce n'est pas un hasard si les cérémonies annuelles de sortie de nouvelles promotions des différentes structures de formation de I'ANP coïncident avec la Fête de l'indépendance et de la jeunesse, en ce qu'elle constitue une occasion pour notre vaillante ANP de renouveler, génération après génération, l'engagement qu'elle avait pris de veiller sur l'Algérie et de la défendre, quel qu'en soit le prix, comme le proclament avec foi les promotions sortantes lors de leur prestation de serment, en jurant loyauté envers leur Patrie, perpétuant ainsi la tradition de nos glorieux Chouhada avec dévouement et sincérité".

"Notre armée a également tenu à baptiser les promotions sortantes des noms de ces Chouhada qui ont versé le tribut du sang et courageusement lutté pour le recouvrement de notre souveraineté nationale pour que vive l'Algérie libre et indépendante", affirme El Djeïch, ajoutant qu'"elle en a fait une tradition pour immortaliser le souvenir de nos glorieux Chouhada et Moudjahidine dans un message clair, consacrant le lien et la transmission du message des aïeux aux jeunes, en guise d'héritage intergénérationnel".

"A cet attachement aux nobles valeurs nationales inspirées des principes de l'éternelle Révolution de Novembre, s'ajoute l'attention soutenue portée par le Haut commandement de l'ANP à la promotion de la formation afin qu'elle soit au diapason des défis de l'heure et du développement accéléré que connaît le domaine de la technologie", note la même source.

"Ce que traduit le niveau élevé atteint par nos forces armées sur la voie de la modernisation, du développement et de la professionnalisation, de la maîtrise des systèmes d'armes de haute technologie ainsi que dans l'exécution, avec succès et mérite, d'exercices tactiques à travers l'ensemble des Régions militaires, prouvant ainsi à chaque fois, que les fils de l'ANP sont dignes de porter le flambeau légué par leurs aînés et prêts à le défendre en toutes circonstances", conclut l'édito.