Le Belge Jasper Philipsen a remporté sa première victoire sur le Tour de France cette année en s'imposant au sprint, lors de la 10e étape mardi à Saint-Amand-Montrond.

Le Slovène Tadej Pogacar conserve le maillot jaune à l'issue de cette journée sans intérêt pour le classement général, une longue procession jusqu'au bout de l'ennui.

C'est la septième victoire d'étape sur la Grande Boucle pour Philipsen qui avait surclassé les autres sprinteurs en 2023, mais restait muet depuis le départ à Florence.

"C'est un soulagement, la semaine dernière n'a pas été une bonne semaine, elle était interminable. On peut enfin montrer notre force", a déclaré le coureur d'Alpecin qui a devancé avec deux vélos d'avance l'Erythréen Biniam Girmay et l'Allemand Pascal Ackermann.

Le Belge de 26 ans a été parfaitement emmené par son équipe et par le champion du monde Mathieu van der Poel qui l'a propulsé vers une victoire qui le replace dans la lutte pour le maillot vert, toujours en possession de Biniam Girmay.

"Il fait un Tour de France très fort, il est toujours largement en tête. On va essayer de faire le maximum" pour le rattraper, a souligné Philipsen qui avait ramené le maillot vert à Paris l'an dernier.

Départ en douceur à Orléans

Le départ de la dixième étape du Tour de France a été donné mardi matin à Orléans, alors que l'arrivée est prévue à Saint-Amand-Montrond, pour une vitesse de 45 km/h.

Après une journée de repos, le peloton de cette édition 2024 du TDF a repris du service mardi dans la ville natale de Julian Alaphilippe qui ne participe pas cette année à la Grande Boucle, car ayant préféré se consacrer entièrement à la préparation des Jeux olympiques de Paris.

Longue de 187 km, cette 10e étape et promise essentiellement au sprinteurs, car plate dans l'ensemble et sans aucune côte répertoriée au programme. La journée devrait d'ailleurs être tranquille, y compris pour les actuels leaders du classement général, toujours emmené par Tadej Pogacar, avec 33 secondes d'avance sur Remco Evenepoel et 1 min 15 sec sur Jonas Vingegaard.

Le Slovène Primoz Roglic, quatrième à 1 min 36 sec de Pogacar, est privé d'un de ses principaux lieutenants au sein de son équipe Red Bull-Bora, le Russe Aleksandr Vlasov, qui a abandonné lundi victime d'une fracture à une cheville.

Le peloton, parti sous un temps chaud mais nuageux, doit traverser la Sologne pour cette étape qui pourrait toutefois être compliquée par le vent.

L'Erythréen Biniam Girmay, porteur du maillot vert, visera une troisième victoire d'étape, le Britannique Mark Cavendish sa deuxième dans cette édition après avoir porté le record à 35 à Saint-Vulbas, et le Belge Jasper Philipsen une première.