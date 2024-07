Le Centre hospitalo-universitaire (CHU) "Issaad Hassani" de Beni Messous (Alger), s'est doté de nouvelles unités sanitaires inaugurées par le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, lors d'une visite menée, mardi, dans cet établissement hospitalier.

Il s'agit d'un bloc opératoire pour le service de chirurgie générale et d'une unité de cancer et de malformations congénitales du service d'immunologie, ainsi que deux unités de tumeurs et de rééducation respiratoire relevant du service de maladies respiratoires, qui ont bénéficié d'opérations d'aménagement et de modernisation.

Le ministre a également inspecté le projet de réalisation du service d'oncologie, où il a affirmé à l'occasion que l'Etat "déploie tous les efforts pour améliorer la prise en charge des patients", relevant que le secteur de la Santé "s'est renforcé depuis 2021 de plusieurs réalisations".

"L'intérêt accordé par l'Etat à ce secteur lui a permis de réaliser un saut qualitatif en termes de structures, d'unités sanitaires, de consultations et de compétences humaines", a-t-il ajouté.

Rappelant que sa visite d'aujourd'hui au CHU de Beni Messous s'inscrivait dans le cadre du "suivi des activités du programme du ministère de la Santé", M. Saihi a précisé que la modernisation de plusieurs unités et services permettra d'améliorer la qualité de la prise en charge du patient.

Un service de chimiothérapie équipé de moyens sophistiqués et un autre de radiothérapie seront réalisés au niveau du CHU de Beni Messous, a ajouté le ministre, ce qui permettra à ce centre de devenir "un pôle hospitalier par excellence", a-t-il dit.