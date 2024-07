La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahlab a souligné, mardi à Mostaganem, que la gestion intégrée des déchets est une priorité du Gouvernement en vue d'une industrie de transformation des produits récupérables.

Inspectant le projet du centre de tri des déchets et de la station de compostage du complexe d’enfouissement technique, dans le cadre de sa visite dans la wilaya, la ministre a déclaré que la gestion intégrée des déchets est une priorité pour le Gouvernement, notamment en vertu du projet d'amendement de la loi 01-19 relative à la gestion des déchets datant de 24 ans.

Elle a indiqué que les amendements les plus importants, inclus dans ce projet dans le cadre de la transition vers l'économie circulaire, concernent l'extension de la responsabilité des producteurs qui contribueront à la récupération des déchets sur le marché en créant un système participatif et en contractant avec des startups activant dans le secteur de la collecte et de la transformation. "En éliminant progressivement le plastique à usage unique et en récupérant les matières organiques à transformer en engrais grâce à des projets de compostage, y compris la récupération des déchets inertes, le ministère mise sur la création d'une série de startups dans les domaines de la collecte et de la transformation, avec la responsabilité de les contrôler", a affirmé Mme Dahlab.

Elle a indiqué que l'étude menée par son département ministériel a fait état d'une augmentation de la valeur marchande des déchets valorisables en Algérie, passant de 92 milliards DA en 2020 à 151 milliards DA en 2021 et 207 milliards DA en 2023. La ministre a entamé sa visite dans la wilaya de Mostaganem en présidant la signature d’une convention entre l’entreprise de wilaya du Centre d’enfouissement technique et une startup dans le domaine du traitement des lixiviats des déchets.

En outre, elle a remis neuf autorisations d'exploitation à des entreprises économiques activant dans plusieurs secteurs après la levée d’entraves. Au cours de cette visite, 14 camions et tracteurs ont été distribués à des entreprises de wilaya activant dans le domaine environnemental et à des communes pour soutenir leurs efforts de nettoyage et d'entretien de l’environnement. La ministre poursuit sa visite dans la wilaya par l’inspection d’un nombre d'entreprises économiques dans la zone d'activité de Souk Ellil dans la commune de Sayada et la zone d'activité de Fornaka avant de tenir, à la maison de l'environnement, une réunion avec les associations actives dans ce domaine .