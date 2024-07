Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a appelé, mardi à Alger, les jeunes à s'inspirer des événements et des symboles de la Révolution de libération pour préserver la Mémoire nationale, défendre la souveraineté et protéger les institutions de l'Etat. Dans une allocution prononcée lors d'une réunion du Conseil national de l'Organisation nationale des enfants de Chouhada (ONEC), le ministre a affirmé qu'il appartenait aux générations montantes de s'inspirer des événements et des symboles de la glorieuse Révolution de libération pour "préserver la Mémoire nationale, défendre la souveraineté, protéger les institutions de l'Etat et les intérêts vitaux et stratégiques et, partant, réaliser les aspirations du peuple et renforcer la sécurité et la stabilité dans notre pays et notre région".

"La célébration de la fête de l'indépendance, à l'instar des autres événements historiques nationaux, témoigne de la fidélité des générations de l'indépendance aux immenses sacrifices consentis par notre peuple, car étant imprégnées de nationalisme et fières des gloires de la Révolution du 1er Novembre", a-t-il souligné.

"Les intérêts, la sécurité et la prospérité du peuple algérien sont des priorités dans le contexte des défis majeurs auxquels notre région est confrontée", a-t-il dit.

"Aujourd'hui, l'Algérie nouvelle, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est sur la bonne voie suivant une gestion clairvoyante des affaires de l'Etat et de la société, la voie de la préservation du legs des Chouhada et de la fidélité aux valeurs d'unité nationale dans le cadre de la démocratie participative et de la bonne gouvernance", a souligné M. Rebiga.