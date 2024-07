La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a souligné mardi à Alger, l'importance de préserver le patrimoine national, à travers le classement de tous ses éléments, partie intégrante de l'identité nationale et de la Mémoire collective, selon un communiqué du ministère.

S'exprimant à l'ouverture de la réunion de la session extraordinaire de la Commission nationale des biens culturels, au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria (9-10 juillet), la ministre a réitéré l'importance de classer le patrimoine national comme étant "un élément faisant partie de l'identité nationale et de la Mémoire collective".

Le patrimoine, a-t-elle poursuivi, constitue d'ailleurs une des préoccupations majeures de l'Etat algérien, à sa tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, rappelant à ce titre "la nécessité de mettre en œuvre l'instruction ministérielle relative à l'élaboration périodique de dossiers de classement du patrimoine culturel dans la limite d'au moins cinq dossiers par an".

Elle a également mis l'accent sur l'impératif de "renforcer et d'actualiser périodiquement la liste d'inventaire complémentaire", et ce dans "le respect des normes et critères scientifiques, techniques et artistiques, en associant les experts, chercheurs, société civile et les autorités locales, dans la préparation et le suivi des dossiers de classement avant de les soumettre à la Commission nationale des biens culturels".

A l'ordre du jour de la réunion de la session extraordinaire de la Commission, plusieurs dossiers de classement de biens culturels immobiliers ont été proposés.

Au total, 11 monuments culturels et historiques situés dans différentes wilayas comme "Kasr Draa" à Timimoune, la "Mosquée et Zaouia de Sidi Yakoub" à Ain Temouchent, "La mosquée de Feghouli Abdelkader Benhamisi" à Tiaret, "La gare ferroviaire" à Oran ou encore "Dar El Khaznaji" à Alger, ont été proposés au classement sur la liste du patrimoine national. Concernant les sites archéologiques, la commission a eu à étudier les propositions de classement du site "Tanezrouft" dans la wilaya d'Illizi, du site archéologique la station de gravures rupestres de Taghit- site d'El-Hajara" à Béchar, le site "Ras Moussa" à Khenchela, en plus du dossier relatif à l'élargissement du périmètre de classement du site archéologique "Tabna" dans la wilaya de Batna.

Quant aux secteurs sauvegardés, le Comité a également étudié la proposition de création d'un secteur sauvegardé du "Ksar El-Boukhari", relevant de la wilaya de Médéa et d'un autre secteur sauvegardé de "Edachra de Manaa" dans la wilaya de Batna.