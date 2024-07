Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid Tabi, a affirme, lundi soir

à M’sila que la mise en place d’annexes de tribunaux, dans de nombreuses régions

du pays, contribuera de manière significative à rapprocher la justice du citoyen.

Le ministre qui venait d’inaugurer une annexe de tribunal à Ain El Hadjel, structure relevant du tribunal de Sidi Aïssa, dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection de deux jours dans la wilaya de M’sila, a précisé que ces annexes "faciliteront le droit de recours à la justice et rapprocheront la justice du citoyen, tout en épargnant aux justiciables les désagréments des déplacements".

M. Tabi a ajouté, dans le même contexte, que "l’intensité de l’activité judiciaire, les statistiques enregistrées dans les tribunaux et l’aspect géographique ont été pris en compte dans la mise en place de ces annexes dotées de tous les moyens permettant une activité judiciaire normale, en attendant l’ouverture de tribunaux à part entière". Le ministre a appelé les personnels de son secteur à "bien prendre en charge les citoyens" et à "élever leur performance pour la mettre au diapason de l’évolution du secteur afin de servir au mieux l’intérêt général".

Abordant la question de la réalisation d’infrastructures judiciaires, M. Tabi a appelé à "éviter les erreurs précédemment enregistrées en matière d’exécution et à exercer un suivi constant des différentes étapes de la réalisation".

Le ministre de la Justice avait entamé sa visite de travail dans la wilaya de M’sila en inspectant, à Sidi Aïssa, le terrain d’assiette du projet de réalisation du nouveau tribunal, avant d’inaugurer l’annexe d'Ain El Hadjel.

M. Tabi qui avait également posé la première pierre d’un club des avocats au chef-lieu de la wilaya, poursuivra sa visite, mardi, en inaugurant, à M’sila, Ouled Derradj et Ben Srour, de nouvelles structures relevant de son secteur.

Tabi : « la nécessité de numériser les opérations d’archivage liées à la délivrance de documents aux citoyens»

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid Tabi, a souligné, mardi à M’sila, la nécessité de numériser les opérations d’archivage en rapport avec la délivrance de documents aux citoyens.

Le ministre a indiqué, en marge de l’inauguration du tribunal de Ben Srour (sud de M’sila) dans le cadre de la seconde journée de sa visite de travail et d’inspection dans cette wilaya, que la numérisation des archives " doit passer à la deuxième étape relative à la délivrance de documents aux citoyens, en droite ligne avec l’évolution du secteur de la justice en matière de numérisation, marquant ainsi le parachèvement de la première phase de ce processus concernant l’enregistrement et la conservation des documents ".

M.Tabi a instruit les fonctionnaires du secteur à l’effet de " développer cet aspect et de poursuivre les efforts déployés pour accélérer et organiser le processus d’archivage des documents liés à l’activité judiciaire ", insistant, dans le même contexte, sur " l’importance d’améliorer les conditions d’accueil et d’orientation des citoyens de manière continue, et de prendre en compte leurs préoccupations ". Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, avait entamé la deuxième journée de sa visite dans la wilaya de M’sila par l’inauguration du siège du tribunal Ben Srour, avant d’inspecter le tribunal de Bou Saada et de présider la mise en service du tribunal d’Ouled Derradj et du nouveau tribunal de M’sila.

M. Abderrachid Tabi a par ailleurs mis à profit sa visite de travail dans la wilaya de M’sila pour poser la première pierre, à Ouled Derradj, d’un silo à grains d’une capacité de stockage d’un million de quintaux.