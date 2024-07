Des inspecteurs de pêche nationaux, ayant pris part a l'opération d'inspection internationale de la campagne de pêche au thon rouge 2024, une première mission du genre pour l'Algérie, ont été honorés mardi a Alger, à leur arrivée à bord du navire scientifique "Grine Belkacem", utilisé pour assurer cette mission.

A l'occasion, le secrétaire général du ministère de la Pêche et des productions halieutiques, Mohamed Bengrina, a félicité les quatre inspecteurs pour "leurs professionnalisme et abnégation" tout au long de leur mission, entamée le 10 juin dernier.

Il a dans ce sens assuré que l'Algérie a entamé" une nouvelle étape dans le secteur de la pêche avec la participation, pour la première fois, à l'opération internationale conjointe d'inspection du thon rouge en Méditerranée et a gagné une équipe d'inspecteurs expérimentés et professionnels".

Dans une déclaration à l'APS, l'inspecteur principale, coordinateur de la mission internationale d'inspection du thon rouge, Hamza Melikchi a indiqué que l'équipe algérienne d'inspecteurs a mené inspections et interventions au sud-ouest de Malte, sur des navires nationaux et autres battant pavillon étranger.

Il a détaillé que leur travail a été de contrôler l'aspect technique de l'opération de pêche du thon, la conformité des navires et les équipements utilisés avec les normes exigées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT). M. Melikchi a également ajouté que l'équipe des inspecteurs a suivi plusieurs formations nationales et internationales et cumule des années d'expérience dans le domaine avant d'être accréditée auprès de l'ICCAT. De son côté , le directeur central au ministère de la Pêche et des productions halieutiques, chargé des activités de la pêche et de l'aquaculture, a indiqué que les inspecteurs algériens ont contrôlé lors de leur mission,13 navires nationaux et d'autres étrangers, français, italien et turc notamment.

Aussi, la même équipe a observé et surveillé 23 autres navires, avec documentation de leur activité .

Pour rappel, le quota de l'Algérie de thon rouge pour l'année 2024 avait été revu à la hausse, passant à 2.046 tonnes contre 2.023 l'année dernière. Cette campagne, entamée le 26 mai dernier, a été assurée, pour l'Algérie, par 34 thoniers .