Une association d'Algériens résidant en Tunisie vient de voir le jour sous le signe de "l'Algérie nouvelle" et dont la création a été inspirée par une rencontre des membres de la communauté nationale avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors d'une visite d'Etat qu'il a effectuée en Tunisie, en 2021. L'agrément de l'association en question a été publié dans le Journal officiel de la République tunisienne. Cette association se veut un cadre viable, efficace, crédible, inclusif et représentatif de toutes les tranches d'âges, les catégories socioprofessionnelles et de toutes les régions de résidence des ressortissants algériens en Tunisie.

Tel que mentionné dans ses statuts, l'association en question vise à répondre aux objectifs de cohésion de la communauté et de maintien des liens avec la patrie, et se propose d'initier des activités d'ordre culturel et social, des actions de solidarité ainsi que des conférences et des activités artistiques et sportives. La naissance de cette association coïncide avec la célébration du 62ème anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, un événement que vit constamment la communauté algérienne en Tunisie avec ferveur et fierté. Il convient de signaler que, lors de sa visite d'Etat en Tunisie, en décembre 2021, et sa rencontre avec les représentants de la communauté algérienne, le président de la République les a encouragés fortement à s'organiser et à mettre en place un cadre associatif rassembleur.