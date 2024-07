L'ambassade d'Algérie à Moscou a organisé une cérémonie à l'occasion du 62e anniversaire

de l'indépendance, en présence d'un grand nombre de membres de la communauté nationale résidant en Russie.

L'ambassadeur d'Algérie à Moscou, Boumédiène Guennad, a présidé cette cérémonie, organisée au siège de l'ambassade à l'occasion du 62e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale (5 juillet 1962).

Dans une allocution prononcée à cette occasion, l'ambassadeur d'Algérie a mis en avant les immenses sacrifices consentis par le peuple algérien durant 132 ans d'une résistance inébranlable à l'occupation française pour arracher la liberté et l'indépendance, rappelant le lourd tribut versé par les Chouhada pour le recouvrement de la souveraineté nationale. Il a également évoqué la bravoure du peuple algérien dans sa résistance face à cet occupant tyrannique, qui a subi de lourdes pertes malgré sa supériorité militaire, rappelant à cet égard la cruauté et les pratiques inhumaines de l'occupation envers les Algériens et sa politique de la terre brûlée dans les villes et villages algériens.

Par ailleurs, un match de football a été organisé par les enfants de la communauté algérienne à Moscou, tandis que des enfants, arborant les couleurs nationales, ont entonné des chants patriotiques et récité des poèmes glorifiant la Révolution algérienne et exaltant l'amour de la patrie.