Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 38.243 martyrs et 88.033 blessés, depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué mardi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 50 martyrs et 130 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Ligue arabe : Aboul Gheit exhorte le Japon à reconnaitre l'Etat palestinien

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a exhorté le Japon à reconnaître l'Etat de Palestine, affirmant qu'une telle démarche va contribuer à la création d'un Etat palestinien indépendant avec El Qods comme capitale, selon l'agence de presse Wafa.

"La reconnaissance de l'Etat palestinien représente un parti pris du bon côté de l'histoire et donne au peuple palestinien le droit de créer son Etat indépendant avec EL Qods comme capitale", a explique lundi le SG de la Ligue arabe aux journaliste japonais à l'occasion de sa participation à la 5 e session du Forum économique arabo-japonais tenue à Tokyo.

Aboul Gheit a, en outre, informé les journalistes des derniers développements dans la bande de Ghaza, alertant sur la tragédie humaine dans l'enclave palestinienne.

L'élan de solidarité avec le peuple palestinien va crescendo depuis le début de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza, le 7 octobre 2023.

Outre les manifestations de solidarité, de nombreux Etats ont fait part de leur décision de reconnaitre l'Etat palestinien, affirmant leur engagement en faveur de la solution à deux Etats.

Ghaza : l'Egypte réitère son rejet de toute alternative à l'UNRWA

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Aati, a déclaré que son pays n'acceptera pas et ne permettra pas d'alternative à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).

"L'UNRWA est l'une des plus importantes agences des Nations unies travaillant dans le domaine humanitaire, en particulier à la lumière des violations flagrantes observées dans les territoires palestiniens occupés", a déclaré M. Abdel Aati lundi, à l'issue de son entretien avec le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, en visite au Caire.

Il a souligné que "l'importance de l'UNRWA réside dans le fait que son rôle ne se limite pas à la bande de Ghaza, mais s'étend plutôt à la prise en charge des affaires des réfugiés palestiniens à l'intérieur et à l'extérieur des territoires palestiniens occupés, que ce soit à Ghaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban ou en Syrie".

M. Abdel Aati a expliqué que "la suspension implique une complicité dans l'utilisation de la famine comme arme de punition collective, ce qui sape la crédibilité de l'ensemble du système international et multilatéral, tout en soulevant de nombreuses questions sur la politique de deux poids, deux mesures et l'application du droit international dans un cas tout en en faisant body abstraction dans l'autre".

Avant d'insister : "Le travail de l'UNRWA ne s'arrêtera pas tant que les réfugiés palestiniens n'auront pas obtenu leurs droits".

Cisjordanie occupée: au moins 16 Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation sionistes

Les forces d'occupation sionistes ont arrêté, dans la nuit de lundi à mardi, au moins 16 Palestiniens, dont des enfants et d'anciens prisonniers, dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, a indiqué un communiqué conjoint publié par la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens.

Les arrestations ont été menées dans les gouvernorats de Ramallah, Qalqilya, El Khalil, Naplouse, Beit Lehm et Ariha et ont été accompagnées d'agressions et de menaces contre les détenus et leurs familles, en plus d'actes de sabotages et de destruction des maisons des Palestiniens, a ajouté la même source.

Le nombre total des arrestations, depuis le 7 octobre 2023, s'est élevé à 9.600, précise également le communiqué, notant que ce total comprend ceux qui ont été arrêtés à leur domicile, aux postes de contrôle militaires ainsi que ceux qui ont été contraints de se rendre sous la pression et ceux qui ont été retenus en otage.