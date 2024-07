Cinquante et une (51) personnes ont trouvé la mort et 1853 autres ont été blessées dans 1507 accidents de la circulation survenus durant la période du 30 juin au 6 juillet travers le pays, indique mardi un bilan hebdomadaire de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tindouf avec 5 morts et 6 blessés, dans 3 accidents de la circulation, précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de 2087 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés dans les wilayas d'Alger (202 incendies), Annaba (106) et Blida (100), ajoute le communiqué.

Durant la même période, 7424 interventions ont été effectuées par les services de la Protection civile pour le sauvetage de 452 personnes en situation de danger, ainsi que 6448 opérations d'assistance diverses.

Accidents de la route en zones urbaines : 6 morts et 143 blessés le week-end dernier (Sûreté nationale)

Six (6) personnes ont trouvé la mort et 143 autres ont été blessées dans 113 accidents corporels de la route survenus en zones urbaines le week-end dernier, a indiqué mardi un communiqué des services de la Sûreté nationale. Le facteur humain reste la principale cause de ces accidents, selon les données des services compétents de la Sûreté nationale.

Dans ce cadre, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) appelle les usagers de la voie publique à la prudence et au respect du code de la route, rappelant les numéros vert 1548 et de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24 pour tout signalement.

Accident mortel à El Bayadh : Placement du mis en cause en détention provisoire (parquet de la République)

Le conducteur du semi-remorque, mis en cause dans l'accident ayant couté la vie à quatre (4) personnes dans la wilaya d'El Bayadh, a été placé en détention provisoire, a indiqué lundi, un communiqué du parquet de la République près le tribunal de Bougtoub.

"En vertu des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de Bougtoub informe l'opinion publique qu'en date du 3 juillet 2024 à (21h:00), un accident de la circulation s'est produit entre un semi-remorque et une voiture au niveau de la route nationale N 106 reliant les communes de Bougtob et Kef-Lahmar, causant la mort de quatre (4) personnes de la wilaya d'El Bayadh", précise la même source.

Ainsi, "le Parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire, et en date du 8 juillet 2024, le conducteur du semi-remorque a été présenté devant le Parquet en vertu des procédures de comparution immédiate pour délit d'homicide involontaire et pour infractions de dépassement sur la ligne continue et d'excès de vitesse", ajoute le communiqué.

Par ailleurs, "le tribunal a ordonné le report du procès au 17 juillet prochain avec le placement en détention provisoire du mis en cause", conclut le communiqué.