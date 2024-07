Le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base a annoncé, lundi dans un communiqué, la réouverture de la RN43 dans sa partie reliant les wilayas de Jijel et Bejaia, coïncidant avec la célébration de la Fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.

La réouverture de la RN43 dans sa partie reliant les wilayas de Jijel et Bejaia, précisément dans la localité de Boulekhmas dans la commune de Ziama-Mansouriah, à la circulation des véhicules légers, a été effectuée sous la supervision du secrétaire général du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, Ali Boulerbah, en présence du secrétaire général de la wilaya et des autorités locales de Jijel, précise le communiqué.

Le secrétaire général a souligné, à cette occasion, "la nécessité d'intensifier les efforts et de mobiliser tous les moyens matériels et humains des sociétés publiques, en coordination avec les autorités locales, pour la réouverture totale de cet axe stratégique, qui permettra également le passage des véhicules poids lourds dans les meilleurs délais, conformément aux instructions données par le ministre du secteur lors de sa récente visite sur le site du glissement de terrain, prévoyant des mesures d'urgence pour assurer le retour à la normale de la circulation", note le communiqué.

Le secrétaire général du ministère a également remercié toutes les parties prenantes, notamment les entreprises de réalisation, les laboratoires publics et tous ceux qui se sont mobilisés dès les premières heures de l'incident du glissement de terrain sur cet axe stratégique et important (20 avril dernier), pour leurs efforts déployés à cet effet, ajoute le communiqué.