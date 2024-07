Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehi, a présidé lundi à Annaba

la clôture de l’année culturelle 2023-2024 du Centre culturel islamique (CCI), en présence

des représentants des annexes du centre à travers le pays.

Dans son allocution au cours de la cérémonie de clôture tenue dans un hôtel de la ville, le ministre a relevé que le Centre culturel islamique par ses diverses annexes à travers le pays assure un rôle majeur dans la préservation du patrimoine culturel et civilisationnel au service du référent religieux national de l’Algérie, estimant que ces structures "complètent les missions assumées par les mosquées et les écoles coraniques".

S’exprimant devant les responsables des annexes du CCI à travers le pays, des enseignants du Coran, des mourchidate et des cadres du secteur, M. Belmehdi a souligné que "le CCI avec ses annexes, a mené au cours de l’année clôturée 2.113 activités scientifiques, d’information et de sensibilisation incluant des conférences religieuses, des campagnes d’information et des sessions de formation".

La caractéristique de l’institution du CCI est "d’être un espace ouvert" à toutes les catégories sociales, a souligné le ministre relevant que cette spécificité a permis aux annexes du CCI d’accueillir des inscrits en classes d’alphabétisation et d’initier des formations de qualification en couture, dessin et calligraphie.

Dans une déclaration à la presse au terme de sa visite, M. Belmehdi a indiqué que le CCI par ses diverses annexes encadre les jeunes et participe à leur inculquer les principes de la foi islamique et de l’esprit patriotique pour constituer un rang soudé au service de l’édification de l’Algérie nouvelle qui fait barrage aux voix qui sèment le doute dans les potentialités de l’Algérie.

Le ministre au procédé au cours de sa visite dans la wilaya à l’inauguration de la mosquée des chouhada à la cité Tacha dans la commune de Berrahal et la mosquée Ibn Sina dans la commune d’El Hadjar où il a accompli la prière du Dohr.

Cette dernière mosquée a fait l’objet d’une opération de réhabilitation qui l’a transformée en un chef-d’œuvre architectural.

Le ministre a honoré à l’occasion six élèves des trois paliers de l’enseignement lauréats du concours national du mois de Ramadhan 2024 qui sont originaires des wilayas d’Annaba, Relizane, Tiaret, Naâma et Tindouf.