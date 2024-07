L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a annoncé lundi le lancement en ligne de la première plateforme mondiale d’échange d’informations en libre accès sur les dispositifs médicaux.

Ce Système d’information sur les dispositifs médicaux (MeDevIS) est destiné à aider les gouvernements, les autorités de réglementation et les utilisateurs à prendre des décisions concernant la sélection, l’achat et l’utilisation de dispositifs médicaux pour le diagnostic, le dépistage et le traitement des maladies, a indiqué l'OMS, dans un communiqué.

"Notre objectif est d’offrir un accès centralisé et plus large à des informations internationales, ce qui peut être extrêmement utile pour les personnes qui prennent des décisions concernant les technologies médicales vitales, en particulier dans les pays disposant de ressources limitées", a déclaré la Sous-Directrice générale de l’OMS chargée de l’accès aux médicaments et aux produits de santé, Yukiko Nakatani.

Mise en service en mars dernier dans le cadre d’une consultation avec les Etats Membres de l’OMS, la plateforme comprend 2.301 types de dispositifs médicaux utilisés pour un large éventail de problèmes de santé, notamment les problèmes de santé reproductive, maternelle, néonatale et de l’enfant, les maladies non transmissibles telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et le diabète, ainsi que les maladies infectieuses comme la COVID-19.

Cependant, il y a actuellement de multiples sources d’information différentes, venant de grandes organisations internationales, d’organismes de réglementation et d’organismes donateurs, et il est donc difficile pour les utilisateurs de déterminer quelles sont les données les plus fiables, selon l'Agence sanitaire mondiale.

MeDevIS permet de vérifier les dispositifs nécessaires, notamment le type d’établissement de santé où le dispositif est utilisé (par exemple, hôpitaux communautaires ou spécialisés), le but du dispositif et l’infrastructure requise, entre autres.

C’est la première fois que l’OMS établit un répertoire mondial des dispositifs médicaux, sur la base de la liste des dispositifs médicaux prioritaires, elle-même inspirée de la liste des médicaments essentiels.

La liste des médicaments essentiels, dont on fêtera le 50e anniversaire en 2025, est considérée comme fondamentale pour la santé publique dans les pays, pour permettre à des milliards de personnes de bénéficier des progrès réalisés dans le domaine de la santé.