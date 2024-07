Une vaste opération d’aménagement de l’ensemble des puits, a été lancée dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes, dans le cadre des efforts pour renforcer les capacités de la wilaya en matière de ressources en eau, a indiqué, lundi, le wali, Samir Chibani.

Lors des travaux de la deuxième session ordinaire de l’APW, le même responsable a souligné que dans le cadre des efforts déployés pour la fourniture de l’eau potable cet été, des instructions ont été données aux chefs de daïra et aux présidents d’APC pour l’exploitation de tous les puits et leur réhabilitation.

"En attendant la réalisation du projet de transfert de l’eau à partir de la station de dessalement de l’eau de mer de la plage El Hilal de la wilaya d’Ain Témouchent sur une distance de 54 kilomètres dont a bénéficié dernièrement la wilaya de Sidi Bel-Abbes, il est nécessaire de maitriser la gestion de l’eau de manière rationnelle pour satisfaire les besoins des citoyens", a-t-il insisté.

Pour sa part, le président d’APW, Bekhrisset Abdelkrim a appelé à intensifier les campagnes de sensibilisation pour rationaliser la consommation de l'eau et instaurer une culture de signalement des fuites d'eau qui se produisent dans n'importe quelle région de la wilaya pour une intervention immédiate.

Le directeur des ressources en eau, Amar Belmerir Djebbar a, pour sa part, indiqué qu'un programme spécial a été mis en place pour améliorer l'approvisionnement en eau potable cet été, notamment dans les régions du Nord de la wilaya, à commencer par le barrage de Sidi Abdelli et la station de dessalement de l’eau de mer de Honaine (Tlemcen) dont la moyenne de production est de 65.000 mètres cubes/jour.

La deuxième session ordinaire de l’APW a pour ordre du jour d’examiner et d’approuver le compte administratif de l’exercice 2023 et le budget supplémentaire de 2024, ainsi que le classement de la double voie entre la RN 13 et la RN 7 menant à la voie d’évitement nord, en plus de la présentation du rapport de la commission de l’économie et finances de l’APW concernant la fiscalité locale.