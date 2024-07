La zone d'activités d'El-Harrouch (Sud de Skikda) est entrée en phase d'exploitation au début de la semaine en cours, apprend-on mardi des services de la wilaya.

S'étendant sur trois hectares, cette zone d'activités a été aménagée pour une enveloppe financière de 330 millions DA dégagée du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, selon les mêmes services.

L'opération d'aménagement a porté sur le revêtement des chaussées et la réalisation des réseaux d'assainissement, d'eau, d'électricité, d'éclairage public et de fibres optiques de sorte à faire de cette zone "un pôle d'investissement par excellence capable d'attirer des projets prometteurs générateurs de richesse et d'emplois", a ajouté la même source.

La zone d'activités d'El-Harrouch compte 30 lots et accueille plusieurs activités dont celles des industries textiles, de cuir, de bois, de mobiliers, du papier, du plastique, des produits chimiques, des matériaux de construction et de l'agroalimentaire.

Selon les services de wilaya, le wali de Skikda, Mme Houria Meddahi a salué la disponibilité de cette zone d'activités pour être un espace dédié à l'investissement en application des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune relatives à l'accompagnement des investisseurs, la mise à leur disponibilité d'espaces d'investissement adéquats et la levée des entraves freinant la concrétisation de leurs projets.