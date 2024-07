Une riche exposition de produits agricoles a été organisée lundi à Batna, avec à l'honneur la variété d’abricot "Rosé de Bouzina", célèbre notamment dans les régions de Menaâ et de Bouzina.

L’événement, initié par l’association agricole "Khlifeth " de Bouzina, en coordination avec la chambre de l’agriculture, sous le slogan "Notre richesse est dans la pérennité de notre production agricole ", a attiré de nombreux visiteurs, en particulier des producteurs du "Rosé de Bouzina".

Le président de l’association, Fayçal Chergui, a déclaré à l’APS que l’initiative vise à "promouvoir les produits de la région, en particulier le Rosé de Bouzina", et "à étendre les superficies réservée à sa culture".

Pour sa part, l’agriculteur et acteur de la société civile, Ahmed Zaidi, a évoqué la noblesse de cette variété d’abricot dans les régions montagneuses de Menaâ et de Bouzina, où la nature du sol est parfaitement adaptée à sa culture.

M. Zaidi a ajouté que le Rosé de Bouzina "se distingue des autres types d’abricots par son goût sucré et sa couleur rougeâtre, ainsi que par son noyau comestible et goûteux que les femmes de la région utilisent dans des préparations de confiseries et l’ajoutent à la confiture d’abricot pour lui donner une saveur particulière et unique".

La manifestation a constitué une occasion pour les agriculteurs de présenter les fruits de saison qu’ils cultivent, tels que les pommes, les prunes et les poires, ainsi que l’ail, le miel, l’huile d’olive, le safran et d'autres épices.

La plupart des agriculteurs participant à la manifestation,ont souligné que leur plus grand espoir repose sur le barrage de Bouzina, récemment mis en service, qui permettra, espèrent-ils, un apport supplémentaire en eau en vue de l’extension des surfaces actuellement exploitées et où pourraient être introduits d’autres types de plantations.