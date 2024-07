La Direction régionale des Douanes d'Oran a organisé, lundi, une cérémonie de festivités à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, à l'Ecole supérieure des Douanes de la capitale de l'Ouest du pays.

A l’ouverture de cette cérémonie, à laquelle ont pris part des éléments des Douanes et des représentants des services sécuritaires, de l’appareil judiciaire, de l'Observatoire national de la société civile et du Conseil supérieur de la jeunesse, le Directeur régional des Douanes d’Oran, Meliani Omar a déclaré à cette occasion que "la célébration de cet anniversaire national est une halte pour se rappeler les gloires et exprimer notre fierté de ce qu’a réalisé notre pays comme acquis sur tous les plans".

"C'est une opportunité qui nous interpelle, en pareille circonstance, sur la nécessité de faire preuve de plus de vigilance et d’œuvrer pour relever le défi de mutations stratégiques pour le développement national, à travers une contribution efficace à la promotion de l'économie nationale, et mettre en pratique les différentes facilités douanières accordées pour encourager l'économie et la production locale et soutenir les exportations hors hydrocarbures", a-t-il souligné.

Le même responsable a ajouté "en célébrant cet anniversaire, nous devons rendre hommage aux chouhada et renouveler notre sincère gratitude à nos moudjahidine pour leur lutte et leurs sacrifices qui ont abouti à la libération de notre chère patrie".

A cette occasion, des grades ont été décernés à des agents et des cadres des douanes promus. Un documentaire a été projetée abordant les différentes étapes de développement de ce corps et ses missions de protection de l'économie nationale, de formation des membres et de mise à niveau des services douaniers dans le cadre de la modernisation et de la numérisation, ainsi que les acquis réalisés par ce dispositif au service de la nation.

Pr Belhadj Mohamed, spécialiste en histoire de l'Université d'Oran a animé une communication dans laquelle il a insisté sur l'importance et la symbolique du 5 juillet 1962 pour le peuple algérien, soulignant que "cet événement historique est une victoire sur la machine coloniale française qui portait un projet pour diviser les Algériens et annihiler leur identité".

"Le 5 juillet 1962 est considéré comme un point culminant de la lutte de générations qui ont combattu l'occupation française à travers différentes étapes historiques, depuis la résistance populaire passant par le mouvement national jusqu'au déclenchement de la glorieuse révolution de libération qui a abouti au recouvrement de la souveraineté nationale", a-t-il soutenu.

Pour sa part, la moudjahida Fatiha Zemmouchi, une figure de la lutte de la femme algérienne contre le colonialisme français, a présenté un témoignage vivant de sa lutte aux côtés de moudjahidine pour l’indépendance et la victoire du pays.

La Direction régionale des Douanes d'Oran a honoré la moudjahida Fatiha Zemmouchi en guise de reconnaissance à sa lutte et ses sacrifices lors de la glorieuse guerre de libération nationale, ainsi que le professeur Belhadj Mohamed pour ses contributions scientifiques dans le domaine de l'histoire de l'Algérie.