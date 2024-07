Une caravane culturelle et éducative a été lancée mardi à Médéa, dans le cadre du programme d’animation estival mis sur pied par la direction de la Culture et des Arts au profit des enfants, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Organisée pour la deuxième année consécutive, cette caravane a pris le départ, vers la commune de Kef-Lakhdar, à 88 km au sud-Est de Médéa, avec au programme des activités visant à promouvoir la culture de proximité et répondre aux attentes des enfants, a fait savoir la directrice locale de la culture et des arts, Mme Salima Gaoua.

Le programme d’animation élaboré comprend des pièces théâtrales et spectacles pour enfants, la projection de fictions et de films d’animation, ainsi que des ateliers de travaux manuels et de calligraphie, en plus de la lecture et des concours de dissertation. a-t-elle indiqué.

La caravane marquera des haltes dans une vingtaine de communes jusqu’au 22 août prochain, parmi lesquelles les communes : de Zoubiria, Bouchrahil, Boghar, Tamesguida, Ouled-Hellal, Si-Mahdjoub, Benchicao, Boughezoul, El-Hamdania et Oum-Djellil, où les enfants de ces régions pourront profiter pleinement du programme d’animation et de divertissement concocté pour la circonstance, a fait savoir la même responsable.

La direction de la culture et des arts va mobiliser, par ailleurs, un bibliobus qui sillonnera de nombreuses localités et zones rurales pour permettre au jeune public, en particulier les enfants scolarisés, de maintenir un contact avec le monde de la lecture et du livre, a affirmé la même source.

Des livres leur seront distribués lors du passage de cette caravane culturelle et éducative dans le but de les inciter à lire et de stimuler l’activité des salles de lecture et des bibliothèques communales durant la saison estivale, a conclu la directrice de la culture et des arts.

Tindouf : 800 enfants bénéficient du Plan Bleu durant l’été (DJS)

Pas moins de 800 enfants de différentes communes de la wilaya de Tindouf bénéficieront de séjours en camps de vacances, en bord de mer, dans le cadre du Plan Bleu de la saison estivale 2024, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).

Ces jeunes vacanciers se répartissent sur 6 groupes pour profiter d'un séjour dans les camps d'été relevant de l'Agence nationale des loisirs de jeunes à Béni Saf et El Amria (wilaya d'Aïn Temouchent), pour une durée de 12 jours, a expliqué l’inspecteur-coordinateur à la DJS, Rachid Kaddour.

Et d’ajouter que 45 enfants issus de la commune d’Oum El Assel (170 km de Tindouf) ont déjà bénéficié du programme des camps de vacances élaboré par le secteur de la jeunesse et des sports au profit des enfants des wilayas du Sud et des Hauts-plateaux.

Dans le même sillage, un groupe d’enfants de Tindouf a pris le départ vers la wilaya de Blida dans le cadre des camps de vacances organisés par le conseil "Souboul El-Kheirat" relevant de la direction locale des affaires religieuses et des wakfs, a fait savoir le secrétaire de cette instance, l’imam Boudjemaa Bahidi.

Pour sa quatrième édition, cette initiative intervient en application d’une convention de jumelage conclue entre le conseil "Souboul El-Kheirat" et l’association culturelle "Cheikh Mohammed Bendjelloul", a-t-on ajouté.