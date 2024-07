C'est l'une des plantes favorites des amateurs de tisane, tant ses vertus sont nombreuses. Une nouvelle étude en rajoute une à la liste : celle de booster de mémoire.

Le romarin présente de nombreuses vertus. Plante incontournable en phytothérapie et en aromathérapie, c'est un diurétique réputé, un stimulant hors pair pour chasser la fatigue ou favoriser la digestion, ou encore une solution efficace pour soigner plus d'un mal.

Mais connaissiez-vous ses qualités de booster de mémoire et de performances cognitives ? Une nouvelle étude, publiée ce mois-ci dans le Journal of Psychopharmacology les révèlent.

Pour ce faire, les chercheurs de l'Université Northumbria (Royaume-Uni) ont étudié l'effet, sur le fonctionnement cognitif et l'activité vasculaire cérébrale, d'une boisson contenant un extrait d'hydrolat de romarin. Au hasard, 80 personnes ont consommé ces 250 mL d'eau de romarin ou bien de l'eau minérale ordinaire.

Vingt minutes après l'ingestion, les participants ont effectués une série de test évaluant leur capacité à retenir et à manipuler l'information. Dans le même temps, leur débit sanguin cérébral (hémoglobine totale, oxygénée et désoxygénée) a été mesuré par spectroscopie, pour évaluer l'efficacité avec laquelle le corps extrayait l'énergie.

« TURBOCOMPRESSEUR POUR LE CERVEAU »

Au final, le groupe ayant consommé l'eau de romarin a vu ses performances augmenter de 15 % en moyenne par rapport au groupe placebo. Leurs niveaux de globules rouges désoxygénés dans le flux sanguin cérébral étaient également plus élevés.

Cela indique que leurs cerveaux puisaient l'énergie dont ils avaient besoin pour accomplir la tâche plus efficacement. Les chercheurs estiment que l'étude est « la preuve d'un bénéfice cérébrovasculaire de l'ingestion de romarin » et qu'elle « suggère une meilleure extraction de l'oxygène dans le groupe témoin au cours de tâches cognitives».

Ces résultats confirment une précédente étude réalisée par la même équipe, qui montrait déjà que l'odeur de romarin stimulait les performances cognitives. « Le romarin offre un certain nombre d'applications intéressantes pour la promotion de la santé, allant des activités antioxydantes et antimicrobiennes aux activités hépatoprotectrices et antitumorigènes », explique dans un communiqué le Dr Mark Moss, auteur du rapport. Selon lui, la plante agirait comme un « turbocompresseur pour le cerveau », c'est-à-dire qu'il le suralimenterait en oxygène.

Les scientifiques soulignent par ailleurs que le romarin est associé à l'amélioration de la mémoire depuis l'Antiquité, où les étudiants grecs en portaient une branche autour du cou lors de leurs examens.

Ils citent aussi la pièce Hameau de Shakespeare, acte 4 scène 5 : « Il y a du romarin, c'est pour le souvenir. Priez, mon amour, souvenez-vous ».