Ahmed Ayoub Ben Naïdja a offert à l'Algérie une quatrième médaille d'or aux Championnats arabes des moins de 23 ans actuellement en cours à El Ismaïlia (Egypte), en remportant le concours du triple saut, disputé lundi après-midi au Stade du Canal de Suez, avec un saut mesuré à 16,02 mètres.

De son côté, Anes Dja-Yahia s'est contenté de la médaille de bronze, après sa troisième place au 3000 mètres steeple, portant ainsi le total provisoire de l'Algérie à dix médailles : 4 or et 6 bronze. Les trois premières médailles d'or algériennes dans cette compétition ont été remportées par Haïthem Chenitef (1500 mètres), Rahil Hamel (100 mètres/haies) et Ismaïl Benhammouda (10.000 mètres/marche).

Pour ce qui est des cinq précédentes médailles de bronze, elles ont été l'œuvre de Malak Fertouni (400 mètres), Ghania Rezik (1500 mètres), Melissa Touloum (10.000 mètres/marche), Wissem Souissi (javelot) et Amine Ouhioune (saut en hauteur).

L'Algérie a engagé un total de 22 athlètes dans cette compétition, qui se déroule du 6 au 9 juillet à El Ismaïlia, avec l'objectif de représenter au mieux les couleurs nationales, tout en essayant de récolter le maximum de médailles possible. Les autres athlètes algériens engagés dans cette compétition sont : Lina Maria Guedal (4x400 mètres), Lyna Benaïbouche (lancer de poids), Rokaïa Mouici (800m et 1500m), Malak Belhadi (100m/haies), Darine Hadil Rezik (saut en hauteur) et Wissal Harkas (triple saut) chez les dames, ainsi que Mohamed Skander Bahbouh (disque), Louaï Lamraoui (saut en longueur), Mohamed Seif-Eddine Hafsi (800 mètres), et Abderrahmane Djaber (saut en hauteur).