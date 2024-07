Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a reçu, lundi au Palais du Gouvernement, l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, Mme Janna Van Der Velde, au terme de sa mission en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Les entretiens ont porté sur "l'état des relations bilatérales et les perspectives de leur développement dans divers domaines", selon la même source.

A cette occasion, les deux parties ont souligné "la volonté commune d'intensifier le dialogue politique sur les questions internationales et régionales d'actualité et de promouvoir le partenariat algéro-hollandais, notamment dans les domaines économique et social", conclut le communiqué.