L'entraîneur du MC Alger Patrice Amir Beaumelle, a prolongé son contrat jusqu'en 2025, a annoncé le club champion d'Algérie de football 2023-2024 dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

"L'aventure de l'entraîneur avec le Mouloudia se poursuit pour une autre saison", a indiqué le "Doyen".

L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire à la CAN-2021 (reportée à 2022), avait rejoint le MCA en mars 2023 pour un contrat de 16 mois. Après avoir mené le club algérois à une place sur le podium (3e) au terme de l'exercice 2022-2023, il a réussi l'exploit de remporter le titre de champion cette saison, tout en atteignant la finale de la 57e édition de la Coupe d'Algérie, perdue vendredi face au CR Belouizdad (0-1).

" C'était la volonté du président et de la direction de me voir continuer l'aventure ensemble. La saison 2023-2024 a été extraordinaire avec ce titre de champion d'Algérie, l'idée était de poursuivre le travail dans la continuité pour toujours progresser dans tous les secteurs du jeu. Je suis très motivé et j'ai envie d'aller encore plus loin avec le MCA", a réagi le coach des "Vert et Rouge" dans une déclaration accordée à la même source.

Avant d'atterrir sur le banc du MCA, Beaumelle (46 ans) avait déjà eu une expérience en championnat national. C'était en 2011, en tant qu'adjoint de son compatriote Hervé Renard, à la barre technique de l'USM Alger.

"Concernant les prochains objectifs, le plus important est de faire murir cette équipe, de bien figurer dans toutes les compétitions, être ambitieux et humbles, ne pas afficher trop d'ambitions folles qui pourraient nous mettre la pression. L'exercice précédent a été incroyable, car on a pris chaque match, l'un après l'autre, en le préparant comme si c'était le dernier. Finir champion à quatre journées de la fin a été magnifique, mais il ne faut pas non plus se voir trop beau, ce serait un grand danger", a-t-il ajouté. Et d'enchaîner : "Nous allons continuer à travailler en silence, comme on l'a fait, avec beaucoup d'humilité mais avec beaucoup d'ambitions. Lorsqu'on est entraîneur et joueur au MCA, on doit être ambitieux, ce n'est pas un club comme les autres, c'est toujours le leitmotiv qui m'anime." Outre l'objectif de défendre son titre, reconquis après 14 ans de disette, le MCA jouera sur trois tableaux la saison prochaine : Ligues de champions d'Afrique, Coupe d'Algérie, et Supercoupe. Le MCA disputera le tour préliminaire de la Ligue des champions, dont la première manche se jouera le week-end du 16-17 août prochain.