La hurdler Hamel Rahil a offert à l'Algérie sa deuxième médaille d'or aux Championnats arabes des moins de 23 ans actuellement en cours à El Ismaïlia (Egypte), en remportant l'épreuve du 100 mètres/haies féminin, disputée dimanche après-midi au stade du Canal de Suez, dans le cadre de la deuxième journée de compétition.

La première médaille d'or algérienne a été remportée un peu plus tôt dans la matinée, par Ismaïl Benhammouda, après s'être imposé dans l'épreuve du 10.000 mètres/marche (messieurs).

De son côté, Abdennour Ameur, le deuxième algérien engagé dans ce 10.000 mètres/marche, avait échoué au pied du podium, après s'être contenté de la 4e place.

L'Algérie porte ainsi son total provisoire à cinq médailles : 2 or, et trois bronze qui ont été décrochées samedi, lors de la première journée de compétition, à commencer à celle de Melissa Touloum, sur le 10.000 mètres/marche (dames). Puis c'était au tour de Wissem Souissi et Amine Ouhioune de bonifier cette moisson, en décrochant deux nouvelles médaille en bronze, respectivement au lancer du javelot (dames) et au saut en hauteur (messieurs), alors que le sprinter Adem Benyaïche s'était brillamment qualifié pour la finale du 100 mètres (messieurs), après avoir remporté sa série en 10:50".

L'Algérie a engagé un total de 22 athlètes dans cette compétition, avec l'objectif de bien représenter les couleurs nationales, tout en essayant de récolter le maximum de médailles possible. Les autres athlètes algériens engagés sont : Lina Maria Guedal (4x400 mètres), Lyna Benaïbouche (lancer de poids), Rokaïa Mouici (800m et 1500m), Malak Belhadi (100m/haies), Malak Fertouni (4x400 mètres), Darine Hadil Rezik (saut en hauteur), Wissal Harkas (triple saut) et Ghania Rezik (800m/1500m) chez les dames, ainsi qu'Anes Dja-Yahia (3000 mètres steeple), Mohamed Skander Bahbouh (disque), Louaï Lamraoui (saut en longueur), Haïthem Chenitef (1500 mètres), Mohamed Seif-Eddine Hafsi (800 mètres), Abderrahmane Djaber (saut en hauteur) et Ahmed Ayoub Ben Naâdja (triple saut). La sélection nationale est encadrée par trois entraîneurs en Egypte, à savoir : Réda Abdenouz, Hamza Chouikh et Abdelhalim Benazout.