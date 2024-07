L'ambassade d'Algérie à La Haye a organisé, dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance et de la fête de la jeunesse, la 1ère édition du Festival algérien du patrimoine culturel, en présence de membres de la communauté nationale établie au Pays-Bas et des amis de la Révolution algérienne, en plus de présidents de délégations diplomatiques agréées dans ce pays.

Tenu au siège de l'ambassade les 6 et 7 juillet, le Festival a abrité une exposition de plats traditionnels nationaux ainsi qu'une autre des produits algériens artisanaux, outre la projection de films algériens sur la Révolution, en vue de mettre en avant le patrimoine culturel et historique de l'Algérie.

A cette occasion, l'ambassadeur d'Algérie en Hollande, Mme Salima Abdelhak, a prononcé une allocution dans laquelle elle a souligné l'importance historique du 5 juillet, rendant hommage aux chouhada ayant sacrifié leurs vie pour la liberté de l'Algérie.

Elle a mis en avant, dans son allocution, les progrès réalisés par l'Algérie depuis son indépendance.

"Après l'indépendance, l'Algérie a immédiatement amorcé le processus de développement et continue de se renouveler jusqu'à aujourd'hui, concrétisant de nombreuses réalisations qui ont considérablement amélioré le pays à tous les niveaux", a-t-elle déclaré.

L'Algérie a connu, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "une dynamique rapide dans différents domaines économiques, sociaux et culturels, visant à renforcer la croissance économique à travers l'encouragement des investissements locaux et étrangers, le développement de l'infrastructure, et le soutien aux secteurs vitaux tels que l'industrie, l'agriculture et l'énergie", a soutenu la diplomate.

Elle a également souligné l'importance des pratiques démocratiques, précisant que "l'édification d'un Etat fort de ses institutions et la consécration des pratiques démocratiques sont parmi les objectifs que l'Etat algérien s'emploie à réaliser, en s'appuyant sur les principes de la Déclaration du 1 Novembre, qui appelle à établir un système de gouvernance basé sur la souveraineté nationale et la participation populaire, y compris l'organisation d'élections périodiques libres et régulières aux niveaux présidentiel, parlementaire et local, permettant à toutes les franges de la société de participer à la prise de décisions importantes et de guider l'avenir du pays".

Mme Abdelhak s'est, également, félicitée du rôle des jeunes, soulignant que "les politiques de l'Etat ont pour principal objectif de soutenir et de créer des opportunités au profit de cette catégorie pour lui permettre de réaliser ses ambitions, et ce, à travers la création d'un environnement idoine à même de les aider à explorer et développer leur potentiel, mais aussi s'acquitter pleinement des responsabilités à l'avenir".

Le Festival d'Algérie a été l'occasion pour un échange amical entre la communauté algérienne et les Hollandais, deux jours durant, en célébration de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse.

Dans le cadre de cette célébration, les objets artisanaux et les plats traditionnels ont été exposés, mettant ainsi en exergue la culture riche et vibrante de l'Algérie.