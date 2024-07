Le Koweït a fermement condamné le bombardement par les forces d'occupation sioniste d'une école appartenant à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) dans le camp de Nuseirat, dans la bande de Ghaza, entraînant la mort en martyrs de plusieurs civils palestiniens.

Dans un communiqué repris lundi par l'agence de presse Wafa, le ministère koweïtien des Affaires étrangères a indiqué que "le ciblage continu du siège de l'agence par les forces d'occupation sioniste est une preuve flagrante du mépris de ces dernières pour les Nations unies et les résolutions du Conseil de sécurité".

Il a renouvelé "les appels du Koweït à la communauté internationale et au Conseil de sécurité afin d'obliger l'occupation sioniste à mettre fin à la série de crimes de guerre qu'elle commet", soulignant" l'importance de demander des comptes aux auteurs de ces crimes et d'assurer la protection du peuple palestinien. Le bombardement de l'aviation sioniste de l'école Al-Jaouni dans la ville de Nuseirat, au centre de la bande de Ghaza, samedi après-midi, a fait, pour rappel, au moins 16 martyrs parmi les Palestiniens, dont la plupart sont des enfants et des femmes.

Des sources locales citées par Wafa avaient rapporté que "les avions de l'armée sioniste ont bombardé sans retenue aucune l'école Al-Jaouni, qui héberge des personnes déplacées à Nuseirat, entraînant la mort en martyrs de 16 Palestiniens et causant des blessures à 50 autres, dont la plupart sont des femmes et des enfants".

L'OCI condamne le bombardement par l'armée sioniste d'une école de l'UNRWA à Ghaza

L'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a condamné le bombardement samedi après-midi par l'aviation sioniste d'une école appartenant à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) à Ghaza, faisant plusieurs martyrs et blessés.

Dans un communiqué relayé lundi par l'agence de presse palestinienne Wafa, l'OCI a indiqué que "ces attaques continues constituent des violations du droit international humanitaire, des Conventions de Genève et des ordonnances émises par la Cour internationale de Justice".

"L'occupation sioniste doit faire l'objet d'une enquête, être tenue responsable et poursuivie pour ses crimes de guerre et ses attaques contre les organisations, institutions et employés affiliés aux Nations unies dans les secteurs médical et humanitaire", a ajouté l'Organisation.

L'Organisation islamique a, par ailleurs, appelé "à l'acheminement de l'aide humanitaire et des secours vers Ghaza", tout en appelant les institutions et organisations internationales à "tenir l'occupation sioniste pour responsable de son agression contre les Palestiniens". L'aviation sioniste a pris pour cible, samedi après-midi, l'école Al-Jaouni, affiliée à l'UNRWA, qui abritait des personnes déplacées dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, faisant 16 martyrs et 50 blessés parmi les Palestiniens.

Ghaza: le vice-ministre palestinien du travail tombe en martyr dans un raid aérien des forces sionistes

Le vice-ministre palestinien du Travail, Ihab al-Ghussein, est tombé en martyr dans une frappe aérienne des forces d'occupation sioniste dans la ville de Ghaza dimanche, ont indiqué les autorités locales. Le Bureau des médias du gouvernement à Ghaza a déclaré qu’Ihab al-Ghussein est tombé en martyr avec un groupe de Palestiniens après avoir été directement visé par un avion de l'armée sioniste, sans fournir d'autres précisions.

Le Bureau a indiqué que la femme et la fille d'al-Ghussein sont tombées en martyres plus tôt lors d'une frappe aérienne contre une maison où elles s'étaient réfugiées. Al Ghussein était auparavant porte-parole du ministère de l'intérieur dans la bande de Ghaza.

Plus de 38 150 Palestiniens sont tombés en martyrs, principalement des femmes et des enfants, tandis que quelque 87 800 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales. Neuf mois après le déclenchement de la guerre génocidaire, de vastes étendues de Ghaza sont réduites à l'état de ruines et soumises à un blocus paralysant qui prive les habitants de denrées alimentaires, d'eau potable et de médicaments.

L'entité Sioniste est poursuivi pour "crime de génocide" devant la Cour internationale de justice, dont la dernière ordonnance lui a enjoint de mettre immédiatement fin à son opération militaire dans la ville de Rafah, dans le sud l’enclave assiégée, où plus d'un million de Palestiniens avaient trouvé refuge avant que la ville ne soit envahie, le 6 mai dernier.