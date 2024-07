Le départ des soldats américains de la base de Niamey au Niger est terminé et sera suivi d'ici le 15 septembre par celui des forces basées à Agadez (nord), ont annoncé les deux pays dimanche soir.

"Le ministère de la Défense nationale de la République du Niger et le département de la Défense des Etats-Unis d'Amérique annoncent que le retrait des forces et des équipements américains de la base aérienne 101 de Niamey est désormais achevé", ont-ils indiqué, dans un communiqué commun.

"Grâce à une coopération et une communication efficaces entre les forces armées nigériennes et américaines cette opération s'est achevée avant la date prévue et sans aucune complication", précisent-ils.

Un dernier vol avec les soldats de la base de Niamey devait décoller à 23h locales (22h GMT). Au total, 766 militaires américains ont quitté le Niger à ce jour, les forces américaines au Niger étant estimées à 950 éléments au total.

Une dizaine de terroristes "neutralisés" par l'armée dans l'ouest du pays (armée)

Au total, une dizaine de terroristes, ayant été impliqués dans l'attaque du détachement de l'armée à Tassia la semaine dernière, ont été "neutralisés" vendredi dernier par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Niger, dans les secteurs de Bankilaré et de Dargol, département de Téra, dans la région de Tillabéry (ouest), a annoncé l'armée dimanche dans son bulletin d'information.

Par ailleurs, 22 autres terroristes ont été arrêtés à Méhana et aux abords des villages de Tomaré, de Dargol et de Kokorou, dans le département de Téra. Un camion transportant un important ravitaillement à destination des foyers terroristes, a été intercepté à Tchawa, dans la même zone.

Selon l'armée, c'était suite à des renseignements reçus d'une source locale signalant leur présence au marché hebdomadaire de Dargol, que ces terroristes impliqués dans l'accrochage de Tassia et les exactions contre les populations de Hamou, de Kakassobon, de Gourmatchindi et de Bolgadjé, ont été débusqués par une mission envoyée en vue de vérifier cette information.

Les secteurs de Bankilaré et de Dargol sont situés au niveau de la région des "trois frontières" (Niger-Mali-Burkina Faso), un nouveau foyer d'insécurité dans l'extrême sud-ouest du pays, entretenu ces dernières années par des groupes terroristes.

Arrestation de cinq hommes armés près d'un site pétrolier du sud-est (armée)

Les Forces armées nigériennes ont annoncé dimanche soir que deux de leurs patrouilles avaient arrêté cinq individus armés dans le cadre d'une opération pour protéger le site pétrolier situé au nord de Koulélé, dans la région de Diffa (sud-est).

Ces individus, à bord de deux véhicules tout-terrain, étaient en possession de "trois armes à feu munies de leurs chargeurs, d'appareils de communication satellitaires et de téléphones cellulaires", a précisé la source dans son bulletin d'information. Ces patrouilles de l'armée sont menées en grande envergure dans l'optique de rassurer les campements nomades au nord du dispositif de Koulélé.