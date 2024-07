Les ministres des Affaires étrangères des Etats membres de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) se sont réunis dimanche à Zanzibar afin de répondre aux défis de la région en matière de paix et de sécurité et améliorer leurs relations bilatérales.

Dans un communiqué publié dimanche, la CAE a indiqué que la réunion, qui a débuté samedi et se conclura lundi, portera également sur la façon de consolider les relations entre les Etats membres et de faire avancer leur programme d'intégration. Le communiqué précise que les ministres saisiront cette occasion pour mettre l'accent sur l'importance de la solidarité et de la collaboration dans la promotion de la stabilité et des intérêts collectifs de la région.

Veronica Nduva, secrétaire générale de la CAE, a affirmé que la réunion était une plate-forme propice aux échanges sincères, à la planification stratégique et à l'identification des mesures pouvant être mises en place en vue de renforcer la paix et la sécurité, tout en approfondissant les efforts d'intégration au sein de la CAE.

Selon Mme Nduva, cette réunion guidera les initiatives futures visant à stimuler le développement durable et renforcer la prospérité commune et la stabilité dans la région.

La CAE est une organisation intergouvernementale composée de huit Etats membres : la République démocratique du Congo, la Somalie, le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, l'Ouganda et la Tanzanie.