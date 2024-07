La conférence des partis politiques et des groupes de la société civile soudanais s'est achevée samedi soir au Caire, la capitale égyptienne, par un consensus sur la formation d'un comité pour le rétablissement de la paix dans un Soudan déchiré par la guerre.

Selon un communiqué final publié dimanche par le ministère égyptien des Affaires étrangères, de l'Emigration et des Expatriés égyptiens, parrain de l'événement, "les participants sont convenus de former un comité pour faire avancer les discussions et suivre les efforts pertinents pour parvenir à une paix durable (au Soudan)".

Le communiqué a également souligné que "les participants ont décidé de préserver le Soudan en tant que patrie unifiée, sur les bases de la citoyenneté, de l'égalité des droits et d'un Etat civil, démocratique et fédéral".

La réunion du Caire a réuni pour la première fois les parties civiles soudanaises sur la scène politique depuis le début du conflit dans le pays à la mi-avril de l'année dernière, a encore indiqué le communiqué. La conférence, intitulée "Ensemble pour arrêter la guerre au Soudan", s'est tenue à l'appel de l'Egypte pour faire face à la crise au Soudan résultant du conflit persistant entre l'armée et les forces de soutien rapide.

Selon une mise à jour de l'organisme de surveillance citée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies dans un rapport publié fin juin, le conflit avait fait au moins 16.650 morts au début mai 2024. L'Organisation internationale des Nations unies pour les migrations (OIM) estime que plus de 7,7 millions de personnes au Soudan ont été déplacées à l'intérieur du pays en raison du conflit, tandis qu'environ 2,2 millions d'autres ont traversé les frontières vers les pays voisins.