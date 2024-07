Radio Blida a célébré, dimanche, le 13e anniversaire de sa création, en présence des autorités locales et du Directeur général de la Radio algérienne, Mohamed Baghali.

La cérémonie organisée au siège de la wilaya, en présence des autorités locales, civiles et militaires, a vu la distinction de l'équipe de cette station de radio locale et des équipes sportives ayant décroché des titres nationaux et au niveau de la wilaya.

Elle a également été marquée par la signature de conventions avec des établissements économiques et des organes exécutifs, dont l'Algérienne des eaux (ADE) et la Direction des Moudjahidine, qui a reçu les archives composées de programmes sur l'histoire de la Révolution de libération contenant des témoignages vivants enregistrés par Radio Blida au cours des 13 dernières années. Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Baghali a mis en avant le rôle des stations de radio locales (48 stations et 10 bureaux permanents dans les 10 nouvelles wilayas) dans le renforcement de "la confiance entre les citoyens et l'Etat" en braquant les projecteurs sur leurs préoccupations en vue de leur prise en charge par les autorités locales et centrales.

Il a également évoqué le rôle de la Radio algérienne dans l'information des citoyens, notamment via une plateforme numérique développée et nombre de pages sur les réseaux sociaux. La Directrice de Radio Blida, Dalal Mohamed Aouf, a, quant à elle, affirmé que cette station de radio locale était "un important partenaire en matière d'information culturelle, économique, sociale et politique, grâce aux efforts consentis par son équipe avec le concours des autorités locales, qui facilitent l'accès à l'information".

Cet édifice informationnel s'emploie à relayer les préoccupations des citoyens et à leur permettre d'accéder à l'information, à faire découvrir les talents dans les domaines sportif et culturel et à mettre en relief les efforts de l'Etat en faveur du développement local, a-t-elle souligné.