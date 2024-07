L'Organisation nationale des journalistes algériens (ONJA) a salué, jeudi, dans un communiqué, la décision du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, en coordination avec le ministère de la Communication, de remettre, pour exploitation, des œuvres audiovisuelles historiques à des médias nationaux et étrangers et ce, dans le cadre de la concrétisation des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la mémoire et l'histoire.

L'organisation a également salué "la volonté politique suprême du pays, représentée par le président de la République, qui a placé le dossier de la mémoire nationale au cœur de ses préoccupations tout en en faisant une priorité stratégique pour l'Etat".

L'ONJA a, en outre, appelé à "promouvoir et à renforcer la recherche dans le domaine de l'histoire pour préserver la mémoire de la nation et protéger ses symboles face aux discours de haine et aux atteintes à l'histoire glorieuse de l'Algérie, circulant sur les réseaux sociaux, au moment où l'Etat s'attèle à l'édification de l'Algérie nouvelle et à opérer le changement dans l'ambition de réaliser le développement à tous les niveaux".

Dans le même sillage, l'organisation a mis en avant "l'importance de la presse nationale et sa contribution active à éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur les questions de la mémoire nationale".