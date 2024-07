Les services de Sûreté de la wilaya de Chlef ont démantelé un réseau criminel de contrebande internationale de véhicules, composé de huit (8) personnes, et récupéré sept (7) véhicules dont les numéros de série étaient falsifiés, a-t-on appris dimanche auprès de ces services.

"La brigade de lutte contre les crimes financiers et économiques relevant du service de wilaya de la Police judiciaire a démantelé un réseau criminel international composé de huit (8) personnes âgées de 45 à 63 ans, spécialisé dans la contrebande de véhicules et la falsification de leurs numéros de série", précise un communiqué de la cellule de communication relevant de la Sûreté de wilaya, ajoutant que "sept (7) véhicules et nombre de fichiers de bases falsifiés ont été récupérés".

La même brigade a mené une enquête, sous la supervision du parquet territorialement compétent, concernant la délivrance de cartes grises de plusieurs véhicules sur la base de fichiers de bases falsifiés et leur enregistrement au nom d'autres personnes, moyennant une somme d'argent, avec la complicité d'un agent des services administratifs", lit-on dans le communiqué.

L'opération a permis la récupération de (7) véhicules, objet de contrebande internationale et la saisie de 19 fichiers de base de véhicules falsifiés.

Après parachèvement des procédures pénales en vigueur, les suspects ont été déférés devant les juridictions judiciaires compétentes près le Tribunal de Chlef pour "trafic international de véhicules, vente et achat d'immatriculation de moyens de transport étrangers sans se soumettre aux procédures douanières, faux et usage de faux, atteinte aux systèmes de traitement automatique de données, mise en circulation de véhicules avec faux numéro d'immatriculation et abus de fonction", selon la même source.