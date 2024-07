Les exportations chinoises de véhicules touristiques ont atteint 378.000 unités en juin, soit une hausse de 28% sur un an, et sont restées stables par rapport au mois précédent, selon les données de l'Association des voitures touristiques de Chine.

Avec la reprise du marché sud-américain, les exportations de véhicules de marques chinoises se sont élevées à 325.000 unités en juin, en hausse de 31% sur un an, alors que les exportations de véhicules de luxe et de voitures fabriquées par des entreprises conjointes chinoises et étrangères ont totalisé 54.000 unités, en hausse de 12% en glissement annuel, d'après les données.

Au cours du même mois, les exportations de véhicules à énergie nouvelle en provenance de la Chine se sont établies à 80.000 unités, soit une augmentation de 12,3% sur un an, selon les données.

Les données de l'association, couvrant tous les constructeurs nationaux de voitures touristiques, montrent également qu'au cours du premier semestre de cette année, les ventes au détail de voitures touristiques ont dépassé 9,84 millions d'unités, soit une hausse de 3,3% par rapport à l'année précédente.

L'association prévoit que la consommation de véhicules touristiques continuera d'augmenter en raison de la popularité croissante des véhicules privés et de la croissance rapide des ventes de véhicules électriques intelligents.