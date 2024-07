Le taux d'inflation en Tunisie s'est établi à 7,3% en juin 2024, en légère hausse contre 7,2% le mois précédent, a annoncé dimanche l'Institut national de la statistique (INS).

Cette hausse est attribuée principalement à celle des prix des produits alimentaires, soit 10,1% en juin contre 9,7% en mai, selon l'INS.

Sur un an, l'INS indique que les prix de l'alimentation ont augmenté de 10,2% et ceux des produits manufacturés ont connu une hausse de 6,9%, sous l'effet direct de la hausse des prix des produits de l'habillement et chaussures (9,4%) et des produits d'entretien courant du foyer (8,6%).

Les prix des services ont connu une hausse de 5,5% sur une année, en raison de la hausse des prix de la restauration et de l'hôtellerie (9,9%).