Les prévisions de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant la production mondiale de céréales en 2024 ont été relevées de 7,9 millions de tonnes en juillet et s’établissent à présent à 2.854 millions de tonnes.

"Les dernières prévisions de la FAO concernant la production mondiale de céréales en 2024 ont été relevées de 7,9 millions de tonnes (0,3 %) en juillet et s’établissent à présent à 2 854 millions de tonnes, soit une légère hausse par rapport à 2023 et un nouveau niveau record", précise l'Organisation dans son nouveau Bulletin sur l’offre et la demande de céréales.

La hausse mensuelle traduit l’amélioration des perspectives pour les céréales secondaires, les prévisions relatives à la production mondiale ayant été relevées de 0,4 % et portées à 1.530 millions de tonnes, et pour le blé, dont les prévisions de production progressent de 0,3 % par rapport à celles de juin pour atteindre 789 millions de tonnes, ajoute la Fao.

"L’embellie des perspectives pour les céréales secondaires s’explique en grande partie par l’amélioration des prévisions concernant la production de maïs en Argentine et au Brésil", selon l'Organisation onusienne.

La production mondiale de blé a également été revue à la hausse, "principalement en raison de l’amélioration des perspectives en Asie, en particulier au Pakistan, où il est probable que la production de blé atteigne un niveau record".

Pour ce qui est des prévisions de la production mondiale de riz en 2024-2025, elles n’ont fait l’objet que "d’ajustements mineurs depuis juin".

Elles continuent d’indiquer une possible expansion de 0,9% de la production mondiale de riz pendant la nouvelle campagne, laquelle atteindrait un nouveau pic de 535,1 millions de tonnes.

Quant à l'utilisation totale de céréales dans le monde en 2024-2025, elle devrait s’élever à 2 856 millions de tonnes, soit 0,5 % plus que lors de l’année précédente, sous l’effet principalement de l’augmentation de l’utilisation de riz et de céréales secondaires.

"Etablies à 894 millions de tonnes, les prévisions de la FAO concernant les stocks mondiaux de céréales à la clôture des campagnes en 2025 ont été réduites de 2,9 millions de tonnes depuis le mois précédent, mais l’on s’attend encore à un accroissement des stocks de 1,3 % par rapport à leurs niveaux d’ouverture", indique l'Organisation dans son document.