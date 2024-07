Un effectif de plus de 80.000 enfants issus des communes de Médéa vont bénéficier d'un accès à titre gracieux aux piscines et de virées en bord de mer dans le cadre du " Plan Bleu 2024 " initié par les collectivités locales et le secteur de la Jeunesse et des sports, et lancé lundi, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Le lancement de l'opération " plan bleu 2024 " a été donné par le secrétaire général de la wilaya, M. Mokhtar Badis, en présence de responsables de la direction de la Jeunesse et des sports (DJS) et de l'Office des établissements de jeunesse de Médéa (Odej), a fait savoir la même source.

Une première vague d'enfants a pris, à cette occasion, la destination des villes côtières de Boumerdes pour profiter de la grande bleue et passer d'agréables moments au niveau des plages de cette wilaya, a-t-on indiqué.

Selon les services de la wilaya, 10.000 enfants vont effectuer des virées en bord de mer au titre du Plan bleu 2024, qui s'étalera sur la période allant du 8 juillet au 29 août. Le reste de l'effectif, soit plus de 70.000 enfants, sera accueilli au niveau des piscines ouvertes à Ouled-Antar, Ksar-El-Boukhari, El-Omaria, Tablat, Berrouaghia et Médéa.

Le transport et la prise en charge de ces enfants sont assurés par les collectivités locales, la DJS et l'Odej, a-t-on noté.

S'agissant de l'accueil au niveau des piscines, les mêmes sources, ont rappelé que des instructions ont été données en mai dernier par le wali, Djahid Mous, afin de renforcer les mesures de contrôles et d'hygiène de sorte à optimiser la sécurité des enfants qui vont fréquenter ces structures.

Dans ce cadre, il a été préconisé de procéder à un contrôle rigoureux des différentes installations des piscines soulignant que ce contrôle vise à prévenir tout dysfonctionnement ou de présenter un danger pour les enfants.

Par ailleurs, il a été décidé de renforcer la formation du personnel d'encadrement affecté à ces piscines afin d'y optimiser la sécurité. Ce personnel devra être en mesure d'assurer la surveillance des baigneurs et d'intervenir si besoin.