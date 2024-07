Au total 48 apprenants ayant suivi des cours d’alphabétisation au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont été honorés dimanche lors d’une cérémonie organisée par l’association d’alphabétisation " Iqraa " au théâtre régional Kateb Yacine.

Lors de cette cérémonie à laquelle a pris part le président du bureau national de "d’Iqraa" Hocine Khelid, 48 élèves, exclusivement des femmes, issues des 22 sections que compte l’association au niveau de la wilaya, ont reçu leurs diplômes d’enseignement de base ainsi que des cadeaux, dans une ambiance festive de clôture de l’année d’alphabétisation 2023/2024.

Le président du bureau de wilaya de l’association "Iqraa" Lyes Ladjici a indiqué que la cérémonie a concerné la plus jeune et la plus âgée des apprenantes, de chaque section en plus d'apprenantes aux besoins spécifiques.

Des activités culturelles dont du chant et des récitals poétiques révolutionnaires et autours des bienfaits de l’alphabétisation, une démonstration d’un mariage traditionnel présentées des élèves des cours d’alphabétisation, ainsi qu’un défilé de mode de robes kabyle traditionnelle avec une touche de modernité, cousues par des apprenantes de la section, de la commune de Tizi-Gheniff ont émaillé la cérémonie.

Selon M. Ladjici, pour l’année 2023/2024, 2.400 personnes ont suivi des cours d’alphabétisation assurés par 120 enseignants, et que les efforts du bureau de wilaya ont permis de faire baisser progressivement et considérablement le taux d’analphabétisme à Tizi-Ouzou.

Abondant dans le même sens, M. Khelid a relevé que l’importante baisse du taux d’analphabètes au niveau national, vu qu’il ne reste que quelques personnes, généralement celles âgées qui n’ont pas eu la chance d’étudier à cause de la colonisation, et l'association "Iqraa" mène une campagne pour éradiquer totalement l'analphabétisme.

Aussi, a-t-il ajouté, l’association a lancé un autre projet, celui de l’alphabétisation numérique, expliquant que l’association compte 14 centres dotés de matériel informatique et qu’elle a lancé la numérisation de 14 manuels.